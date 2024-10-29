Ünlü ressam Bob Ross'un markası Türkiye’de taklit ürünlere karşı mücadelede

Kısa sürede yaptığı doğa resimleriyle Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Amerikalı ressam Bob Ross’un, kendi adını taşıyan şirketi, markasının Türkiye’deki taklit ürünlerine karşı hukuk mücadelesini sürdürüyor. TRT’de yayınlanan ve 90'lı yıllarda çok izlenen "Resim Sevinci" programıyla tanınan Ross’un şirketi, sahte ürünler nedeniyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Bob Ross’un kurduğu ve kendi adıyla markalaştırdığı şirket, Türkiye’de tescilli olan boyama malzemeleri ve eğitim içeriklerinin taklit edilerek satıldığını belirterek dava açtı. 2013’te İstanbul 3. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme, şirketin haklarını ihlal eden ürünlerin imha edilmesine ve davalı şirketin markayı kullanmasının yasaklanmasına karar verdi. Ancak, Bob Ross markasının "tanınmış marka" olarak tescil edilmesi talebi reddedildi.

Temyiz ve Yargıtay Süreci Bob Ross’un şirketi, "tanınmış marka" tescili için Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Şirket, temyiz talebinin reddedilmesi üzerine adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. 2015 yılında yapılan bu başvuruda, Anayasa Mahkemesi, mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

İkinci Başvuru Reddedildi Bob Ross’un şirketi, yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle "makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne yeniden başvurdu. Ancak bu başvuru, 18 Eylül 2024'te, iç hukuk yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulundu. Anayasa Mahkemesi, makul sürede yargılanma ihlalleri için Tazminat Komisyonuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Bob Ross’un markasının Türkiye’deki taklit ürünlere karşı verdiği hukuk mücadelesi devam ederken, şirket markaya yönelik tecavüzün engellenmesi için adımlar atmaya devam ediyor.