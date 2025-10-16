Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden açıklama! Fatih Ürek öldü mü? Fatih Ürek kalp krizi mi geçirdi, Fatih Ürek son dakika sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, dün İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak fenalaştı. Kalbi duran Ürek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü.

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sanatçının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Hastaneden açıklama

Ürek’in sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Hastane yetkilileri, tedavinin yakından takip edildiğini belirtti.