Ünlü şarkıcı Suavi de dolandırıldı: Parayı gönderdi, piyanosu gelmedi

Ünlü şarkıcı Suavi geçen yıl ikinci el ürünlerin satıldığı bir platform üzerinden piyano satın almak istedi.

20 bin liralık piyano bedelini ödeyen Suavi, vaadedilen süre içinde siparişinin gelmemesi üzerine satıcıyla iletişime geçmek istedi.

Satıcıya ulaşamayan sanatçı dolandırıldığını anlayınca savcılığı suç duyurusunda bulundu.

20 bin lirayı gönderdi ama...

Sabah’ın haberine göre; Suavi savcılık ifadesinde, piyano satın almak için girişimde bulunduğunu ve ilandaki satıcıyla bağlantıya geçtiğini ifade etti.

Piyanoyu almaya karar veren ve bedeli olan 20 bin lirayı gönderen Suavi, ürünün teslim edilmediğini ve mağdur olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri bir şüpheliyi gözaltına aldı.