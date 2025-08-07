Türk spor basınının unutulmaz seslerinden, aynı zamanda eski Galatasaray futbolcusu Ümit Aktan, hayatını kaybetti. Uzun yıllar ekranlardan sesiyle tanınan Aktan’ın vefatı, futbol dünyasında ve basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Galatasaray Spor Kulübü, yayımladığı taziye mesajında duygularını şu ifadelerle dile getirdi:

“Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.”

Ümit Aktan kimdir?

1949 yılında Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Ümit Aktan, lise yıllarından itibaren futbola ilgi duymaya başladı. Genç yaşta Galatasaray altyapısına giren Aktan, yaşadığı ciddi bir sakatlık nedeniyle yeşil sahalara veda etti. Ancak spora olan tutkusunu kaybetmedi ve 1972 yılında TRT’de spor spikerliği kariyerine adım attı.

Yalnızca maç anlatımlarıyla değil, aynı zamanda spor programları ve yazılarıyla da adını geniş kitlelere duyuran Ümit Aktan, 1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne üye oldu. Aynı dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalıştı. Ardından TGRT’nin kuruluşunda yer aldı, burada hem maç anlatımı hem de yarışma programları sundu. Kanal 6’da “Haydi Maça” adlı programı sunmaya başladı ve programını bir süre sonra Kanal A'ya taşıdı. Bu format 2009 yılına kadar devam etti.

2007-2014 yılları arasında TGRT Haber’de yayımlanan "Futbol Gecesi" programında yorumculuk yaptı. Son yıllarda ise a Spor ekranlarında Ziraat Türkiye Kupası maçlarını anlattı. Spor spikerliğinin yanı sıra Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı da yaptı.

Spor spikeri kimliğinin ötesinde, zarif üslubu, bilgisi ve samimiyetiyle hem izleyicilerin hem meslektaşlarının gönlünde taht kuran Ümit Aktan, Türk spor basınının kuşaklar boyunca ilham aldığı bir figür olarak hafızalara kazındı.