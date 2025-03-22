Ünlü yönetmen Osman Sınav, son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce 69 yaşında hayatını kaybeden usta yönetmen Osman Sınav için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

İkindi namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze töreninde, sanatçının çocukları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu, oyuncu Ahmet Yenilmez, Necati Şaşmaz, Mehmet Aslantuğ, Gürkan Uygun, Osman Albayrak, Öykü Gürman, İrem Helvacıoğlu, Yasemin Yalçın, Burak Sergen, Yurdaer Okur, Mehmet Usta, Hüseyin Soysalan, Sefa Zengin, Gökberk Demirci, İsmail Hakkı, yönetmen Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Murat Çeri, şair ve senarist Süleyman Çobanoğlu, senarist İsmail Canbulat, Baykut Badem, yazar İhsan Kabil, yapımcı Ferhat Eşsiz ve programcı Ömer Faruk Aksoy'un arasında bulunduğu edebiyat, kültür sanat, sinema ve siyaset camiasından pek çok seveni katıldı.

'Türk dünyası bir delikanlısını kaybetti'

Oyuncu Ahmet Yenilmez yaptığı açıklamada, Osman Sınav'la çok yakın dost olduklarını belirterek, "Bazı insanlar vardır. Onların gidişi sanki birçok şeyin bitişi gibi gelir insana. İşte ben bu duyguyu, rahmetli Muhsin (Yazıcıoğlu) abiyle yaşadım. Osman abinin gidişi sanki yüreğime bir korku serpti. Başka bir adamdı." dedi.

Sınav'ın entelektüel kişiliğe sahip ve televizyonda, sinemada bir derdi olduğuna işaret eden Yenilmez, şöyle devam etti:

"Yani o dert ortaklığı, ocağı harlaması başkaydı. Arkasında inanılmaz bir kadro bıraktı. İnşallah Rabbim bizlere o bıraktığı bayrağı yere düşürmeden taşımayı, bizden sonraki gelen nesillere de o bayrağı kirletmeden aktarmayı nasip eder. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun. Bugün buradan bir delikanlıyı yolcu edeceğiz. Türk dünyası bir delikanlısını kaybetti. Ruhu şad olsun."

'Bu coğrafyanın bir tür ozanı olmuş bir yönetmendi'

Yönetmen ve senarist Yüksel Aksu ise Osman Sınav'ın hayatında özel bir yeri olduğunu dile getirerek, "Osman abi bir kere Türkiye televizyonlarında, dizilerde ve sinemada görsel standardı genişletmiş, büyütmüş, hem biçim hem de içerik olarak bu coğrafyanın bir tür ozanı olmuş bir yönetmendi. Aynı zamanda da fikir insanıydı. Çok kısa bir dönem kendisine asistanlık yapmanın çok ciddi faydalarını gördüm. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Oyuncu Ali Buhara Mete da Sınav ile aile dostu olduklarından bahsederek, "Çok sevdiğimiz biriydi. Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu önemli değerlerden birisi. Yapmış olduğu işlerle, projelerle sanat hayatında derin izler bıraktı. Bizim de ustamızdı. Benim merhum babamla (Ömer Lütfi Mete) çok önemli projelerde bulundu. Onun hatırasını yaşatmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Yasemin Yalçın ise Osman Sınav ile çok güzel hatıratları olduğunu söyleyerek, "Her şeyden önce iyi bir yönetmen olmanın dışında çok iyi bir insandı." dedi.

Cenaze namazının ardından Sınav, Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.