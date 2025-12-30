Ünlü yorumcu Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı: İki kez kalbi durdu

Eski futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı.

78 yaşındaki Galatasaraylı eski futbolcu Gökmen Özdenak, 29 Aralık günü saat 15.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. KOAH hastası olan Özdenak’ın yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ve bu süreçte nabzının durduğu öğrenildi.

Özdenak entübe edildi

İhbar üzerine eve gelen sağlık görevlisi, kalbi iki kez duran Özdenak’a müdahale ederek yeniden hayata döndürdü. İlk müdahalenin ardından entübe edilen Özdenak, hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Gökmen Özdenak kimdir?

Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Gökmen Özdenak, futbol kariyerine İstanbulspor’da adım attı. 1967 yılında, henüz 20 yaşındayken Galatasaray’a transfer olan Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyerek kulüp tarihine adını yazdırdı.

1980 yılında aktif futbolculuk hayatını noktalayan Özdenak, kariyerinde toplam 327 karşılaşmada görev alıp 105 gole imza attı. Galatasaray formasıyla 297 maça çıkan deneyimli futbolcu, bu maçlarda 99 gol kaydetti. Milli Takım’da ise 14 kez forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra yorumculuğa yönelen Gökmen Özdenak, uzun yıllar Telegol programında yaptığı değerlendirmelerle ekranlarda yer aldı.