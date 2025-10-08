Ünlüler neden gözaltına alındı? Hangi ünlüler gözaltına alındı? Operasyon yapılan ünlülerin isim listesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla il jandarma komutanlığı narkotik şube müdürlüğü Türkiye'nin en tanınan isimlerine operasyon gerçekleştirdi. Şarkıcı, oyuncu, fenomen isimler ifade verecek ve ardından bu isimlerden kan örnekleri alınacak. Şimdi vatandaşlar "Ünlüler neden gözaltına alındı", "Hangi ünlüler gözaltına alındı" diye soruyor.

Operasyon yapılan ünlülerin isim listesi

Operasyon yapılan ünlüler şöyle: Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar Babataş, Mutaf, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Feyza Altun ve Mert Yazıcıoğlu.

Ünlüler neden gözaltına alındı?

19 isme “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçundan soruşturma başlatıldı.