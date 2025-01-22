Ünlülerden Kartalkaya otel yangını faciası sonrası taziye mesajları

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ünlüler de yayınladıkları mesajlarla üzüntülerini paylaştı.

Aralarında Tarkan, Ajda Pekkan, Özcan Deniz, Tuba Büyüküstün, Hadise gibi ünlüler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdiler.

Tarkan'ın mesajı

Tarkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzücü. İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun.

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Çok üzücü.

İnşallah daha fazla can kaybı olmaz. Çok geçmiş olsun. — Tarkan (@tarkan) January 21, 2025

"Umarım adalet yerini bulur"

Tuba Büyüküstün ise, şu açıklamayı yaptı:

"Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar ve yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Umarım ortaya çıkan bu yangının sorumluları en kısa zamanda sorgulanır ve adalet yerini bulur. Bulur ki içimizdeki yangın bir nebze olsun diner."

"Her şeye alıştık"

Cem Yılmaz da yaşanan felaketin ardından üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"Başımız sağ olsun. Felaket haberi olmayan günümüz, haftamız yok gibi. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dilerim. Bir otel, bir işletme yangına bu kadar hazırlıksız yakalanamaz. Kabul edilemez her şeye alıştık. Allah sabır versin. "

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cem Yılmaz (@cmylmz)'in paylaştığı bir gönderi

Hadise'nin açıklaması

Hadise, yangın felaketiyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Bugün Kartalkaya’da yaşanan yangın haberleriyle sarsıldım… Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbim, bu acı olaydan etkilenen herkesle…

Bugün Kartalkaya’da yaşanan yangın haberleriyle sarsıldım… Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kalbim, bu acı olaydan etkilenen herkesle… 🙏 — HADİSE AÇIKGÖZ (@Hadise) January 21, 2025

"Bir otelde yangın merdiveni olmaz mı?"

Özcan Deniz de "Başımız sağolsun. Çok acı çok.. Koskoca şehir yandı bu kadar insan hayatını kaybetmedi. Bir otelde yangın merdiveni nasıl olmaz?!" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

Sibel Can, Demet Evgar, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Yalın, Oya Başar, Sıla Gençoğlu, Timur Savcı, Aşkın Nur Yengi, Nurseli İdiz gibi ünlüler de sosyal meyda hesaplarından yaşanan faciayla ilgili üzüntülerini dile getirdiler.