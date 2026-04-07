Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Simge Sağın, Melek Mosso ve Mustafa Ceceli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunda tanınan bazı isimler hakkında işlem başlatıldı.

Kullanmak ve bulundurma suçları...

"Kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik olarak yürütülen soruşturmada; kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak, uyuşturucu madde kullanmak ve temin etmek suçlarına ilişkin elde edilen deliller ile yapılan ihbarlar değerlendirildi.

Bu kapsamda, söz konusu suçlara iştirak ettikleri belirlenen şüpheliler hakkında Beykoz Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Çok sayıda tanınmış isim gözaltında

Soruşturma kapsamında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan’ın gözaltına alındığı öğrenildi.