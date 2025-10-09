Ünlülere uyuşturucu operasyonunda sorulan sorular ortaya çıktı: Hadise aylık gelirini açıkladı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamuoyunca tanınan birçok isim hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.

Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan ünlü isimler serbest bırakıldı.

Ünlü isimlere çeşitli sorular yöneltildi

Ekol TV'nin haberine göre, ünlü isimlere meslekleri, gelir durumları, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıkları, sosyal medyada bu tür içeriklerle ilgili paylaşım yapıp yapmadıkları, uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunup bulunmadıkları gibi sorular yöneltildi.

Yöneltilen sorular şu şekilde:

• Mesleğiniz nedir?

• Geçiminizi nasıl sağlarsınız?

• Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullandınız mı?

• Facebook, Telegram gibi sosyal medyada uyarıcı madde paylaşımı, yeniden gönderme ya da alıntı gibi eylemlerde bulundunuz mu?

• Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan ortamda bulundunuz mu?

• Uyarıcı veya uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle görüştünüz mü? Para transferi yaptınız mı?

• Uyarıcı veya uyuşturucu madde kullanılan bir ortamda uyarıcı ve ya uyuşturucu madde kullanan birine şahit oldunuz mu?

Hadise aylık gelirini açıkladı

Şarkıcı Hadise, sanatçı olduğunu ve aylık gelirinin 700 ila 800 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Benim uyuşturucu madde ile alakam yoktur. Hayatımın hiçbir döneminde uyarıcı madde kullanmadım. Sosyal medyada uyarıcı madde ile ilgili bir paylaşım yapmadım, uyarıcı madde içerikli bir gönderi alıntılamadım veya yeniden gönderme şeklinde mesaj paylaşmadım. Uyarıcı madde içilen bir ortamda bulunmadım. Uyarıcı madde satış yapılan biriyle ya da aracıyla görüşmedim. Madde temini için para transferi yapmadım. Uyarıcı madde içen birine şahit olmadım" dedi.

Alınan ifadelerde, ünlülerin çoğunun kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiği aktarıldı.