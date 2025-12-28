Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu ile rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı. “Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiasıyla tutuklu bulunan Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda ise Veyis Ateş ve Taner Çağlı’nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli daha gözaltına alındı.
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.
Veyis Ateş ve Taner Çağlı da gözaltına alındı
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında ise Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı da gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.