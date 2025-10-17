Ünlülere yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu belli oldu

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'da uyuşturucu madde tespit edildi.

İlacın etken maddesine bağlı pozitif çıkan ünlüler

Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise; Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.

Testleri temiz çıkan ünlüler

Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.