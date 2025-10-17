Ünlülere yapılan uyuşturucu testlerinin sonucu belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim günü başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınarak tahlil yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na götürülmüşlerdi. Ünlülerin test sonucu belli oldu.
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'da uyuşturucu madde tespit edildi.
İlacın etken maddesine bağlı pozitif çıkan ünlüler
Kanında ilaç etken maddesi tespit edilen ünlüler ise; Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak açıklandı. Derici, Altun ve Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı ifade edildi.
Testleri temiz çıkan ünlüler
Kanında herhangi bir madde tespit edilmeyen ve temiz çıkan ünlüler ise; Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk olarak açıklandı.