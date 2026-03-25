Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı ile aile yapısının korunması amacıyla ilgili kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Açıklamada, elde edilen bulgular ve toplanan delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarıldı.

Soruşturma çerçevesinde İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilirken, bu operasyonlarda 14 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Firari 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şu şekilde: