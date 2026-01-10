Can Yaman gözaltına mı alındı? Can Yaman neden gözaltına alındı? Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler kimler?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Can Yaman da gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 9 mekana baskın yapıldığı ve operasyonda oyuncu Can Yaman’ın da gözaltına alındığı öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon yapıldı.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel ve Klein Phönix başta olmak üzere 9 mekana gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.
Gazeteci Burak Doğan'ın paylaşımına göre operasyon sırasında ünlü oyuncu Can Yaman gözaltına alındı.
Operasyon kapmasında Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz de gözaltına alınmıştı.