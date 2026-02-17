Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltında

İstanbul’da düzenlenen narkotik operasyonunda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu isimlerin yanı sıra bazı eğlence mekanı işletmecileri, birden fazla işletmenin sahibi olan kişiler ve bir gıda firmasının ortaklarının da operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.

Suçlamalar belli oldu

Toplam 17 kişi hakkında; uyuşturucu madde kullanmak, madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

Operasyonda 'suçüstü' detayı dikkat çekti

Operasyonun, önceki benzer soruşturmalardan farklı olarak bazı şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldiği ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...