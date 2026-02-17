Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltında
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, şarkıcı Murat Dalgılıç ile Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği ve soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi. Operasyonlarda toplamda 17 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
İstanbul’da düzenlenen narkotik operasyonunda aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu öne sürüldü.
Söz konusu isimlerin yanı sıra bazı eğlence mekanı işletmecileri, birden fazla işletmenin sahibi olan kişiler ve bir gıda firmasının ortaklarının da operasyon kapsamında gözaltına alındığı iddia edildi.
Suçlamalar belli oldu
Toplam 17 kişi hakkında; uyuşturucu madde kullanmak, madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.
Operasyonda 'suçüstü' detayı dikkat çekti
Operasyonun, önceki benzer soruşturmalardan farklı olarak bazı şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldiği ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...