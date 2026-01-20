Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Bilal Hancı, Mehmet Üstündağ, İbrahim Barut…

Türkiye’de dizi ve film sektörü, medya dünyası, iş insanları ile kulüp yöneticilerini kapsayan “uyuşturucu” soruşturmaları sürüyor.

Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde bu sabah yeni bir operasyon dalgası daha hayata geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltına alındı

Hürriyet magazin muhabiri Mehmet Üstündağ’ın yanı sıra sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim’in sahibi Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut’un gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında işlem yapılan diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Öte yandan Hürriyet’te köşe yazarlığı yapan ve “Cihanna” lakabıyla tanınan Cihan Şensözlü de daha önce aynı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.