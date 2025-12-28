Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yakalanan rapçi Ege Karataşlı ve Buse İskenderoğlu'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında rapçi Ege Karataşlı ve modellik yapan Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.