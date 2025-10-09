Ünlülerin kan, idrar ve saç örneği sonuçları çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Ünlülere şafak operasyonu yapılmıştı. 19 isim uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle gözaltına alınmış, kan, idrar ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Şimdi vatandaşlar test sonuçlarını öğrenmek isterken "Ünlülerin kan, idrar ve saç örneği sonuçları çıktı mı" sorusu geliyor.
Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu'na uyuşturucu kullandıkları şüphesiyle 8 Ekim günü sabah saatlerinde soruşturma başlatıldı. Ünlü isimler ifade ve kan, idrar, saç örneği verip serbest bırakıldı.
Dün gündem olan operasyon sonrası şimdi kan, idrar ve saç örneği sonuçları bekleniyor.
Ünlülerin kan, idrar ve saç örneği sonuçları çıktı mı?
19 ismin kan, idrar ve saç örneği sonuçları henüz çıkmış değil. Sonuçların birkaç gün içinde çıkması bekleniyor.