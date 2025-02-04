"Ünlüler'in Tefecisi"ne operasyon: Seda Sayan ifade verdi

İstanbul'da, bazı ünlülere ve esnafa yüksek faizle borç para verilmesine ilişkin operasyonda gözaltına alınan dört şüpheli tutuklandı.

Tutuklanan şüphelilerin arasında "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin de yer alıyor.

Adreslerde ele geçirilen tefeciliğe ilişkin senetlerde ismi bulunduğu belirlenen şarkıcı Seda Sayan da müşteki olarak emniyette ifade verdi.

Fiziki takip yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, tefeciliğin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında Şişli'de, yüksek faizle aldıkları borçları geri ödeyemeyen tekstil esnafının ikamet ve iş yerlerine kalabalık gruplarla gidip, onları tehdit eden bazı şüpheliler için teknik ve fiziki takip yapıldı.

Daha sonra ekipler, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Beşiktaş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonda, aralarında "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Örfi Bilgin'in de bulunduğu dört şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Seda Sayan ifade verdi

Operasyonun ardından adreslerde yapılan aramalarda tefeciliğe ilişkin senetler, faizli borç ilişkisine girilen kişilerin yer aldığı liste ve ödemelerin takibinin sağlandığı ayrıntılı doküman ele geçirildi.

Senetlerde ismi bulunan şarkıcı Seda Sayan, müşteki olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi.