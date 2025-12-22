Son günlerde Türkiye gündemine uyuşturucu operasyonları damga vurdu. İrem Sak, Aleyna Tilki, Danla Biliç, Melisa Döngel gözaltına alındı ve ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Bu ünlülere birde uyuşturucu testi yapıldı. Peki, ünlülerin uyuşturucu testi sonucu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ünlülerin uyuşturucu testi sonucu ne zaman açıklanacak?

Ünlülerin uyuşturucu testi sonucu henüz açıklanmış değil. Bu hafta içinde bugün ya da yarın sonuçların kamuoyu ile açıklanması bekleniyor.

Yusuf Güney de gözaltında

İstanbul’da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce adresinde bulunamayan Yusuf Güney gözaltına alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.