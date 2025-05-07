Ünlülerin yasadışı bahis soruşturması davasında yeni karar

Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava sonuçlandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Yılmaz hakkında “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan karar verildi.

Tutuksuz yargılanan sanık Yılmaz ve avukatı duruşmaya katıldı. Son sözü sorulan Yılmaz, suçlamayı reddederek beraatini talep etti. Avukatı da müvekkilinin suç işlemediğini savunarak mahkemeden beraat kararı istedi.

Ancak mahkeme, sanığın yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiğine hükmederek 10 ay hapis ve 100 TL idari para cezası verdi. Mahkeme ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Böylece sanık hakkında verilen ceza, 5 yıl içinde kasıtlı yeni bir suç işlenmediği takdirde infaz edilmeyecek.

Soruşturma kapsamında başka isimler de vardı

İbrahim Yılmaz’ın yargılandığı bu dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturmasının bir parçasıydı. Aynı soruşturma kapsamında, aralarında sanatçı Serdar Ortaç ve oyuncu Mehmet Ali Erbil’in de bulunduğu birçok sosyal medya fenomeni hakkında işlem yapılmıştı.

Mehmet Ali Erbil, 11 Kasım 2024 tarihinde çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmış, 27 Kasım’da bu tedbir kaldırılmıştı. Erbil hakkında da aynı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istenmişti. Mahkeme, Erbil hakkında da 10 ay hapis cezası vermişti.

Soruşturmanın diğer isimlerle ilgili bölümlerinin sürdüğü öğrenildi.