Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri ağızları açık bıraktı! Milyonlarca lira...

Yeni yıl hazırlıkları yavaş yavaş başlarken, ünlü isimlerin sahne alacağı pek çok mekanın da programları şimdiden doldu.

Artan hizmet maliyetleri nedeniyle yılbaşını evde geçirmeyi tercih edenlerin yanı sıra, yeni yıl dışarda karşılamak isteyenler için eğlene mekanları ünlülerin yüksek sahne ücretlerini gözden çıkardı.

ABB'nin konser ücreti tepki çekmişti

Yakın zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi de Ebru Gündeş konseri için 44 milyon liralık harcama yaparak büyük eleştiri toplamıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim'deki konser için Ebru Gündeş'e 4 milyon ödendiğini geri kalanın sahne ve ekip masrafları olduğunu açıklamıştı.

Ebru Gündeş'in yılbaşı konseri için sahne ücreti de ortaya çıktı.

Ebru Gündeş'in yılbaşı sahnesinin 10 milyon lira olduğu öğrenilirken, Gündeş bu rakamla yılbaşında sahne alacak şarkıcıların ücret listesinde de zirveye yerleşti.

Listeye göre en düşük ücreti 2 milyon lira ile Hülya Avşar alacak. Yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan ise İstanbul'daki sahnesi için 7 milyon alacak.

Ünlülerden Kıbrıs'a çıkarma

Kıbrıs'ta konser verecek Gülşen 8 milyon, Özcan Deniz 6 milyon, İrem Derici 3.5 milyon, Ebru Gündeş 10 milyon, Melek Mosso 3 milyon, Kenan Doğulu 7 milyon, Alişan 3 milyon, Mustafa Sandal 4.5 milyon, Funda Arar 5 milyon alacak. Yine KKTC'de sahne alacak Hande Yener, Linet, Serkan Kaya ve Sıla da 6 milyon alacak.

Kıbrıs dışında sahne alacak diğer isimler ve ücretleri şöyle;

Sibel Can: 8 milyon (İstanbul)

Hakan Altun: 6 milyon (Ankara)

Yıldız Tilbe: 7 milyon (Ankara)

Bülent Ersoy: 6 milyon (Almanya)

Gülben Ergen: 3 milyon (Uludağ)

Ajda Pekkan: 7 milyon (İstanbul)

Berkay: 5 milyon (İzmir)

Aşkın Nur Yengi: 5 milyon (Sapanca)

Candan Erçetin: 5 milyon (Antalya)

Derya Bedavacı: 4 milyon (İzmir)

Hülya Avşar: 2 milyon (İstanbul