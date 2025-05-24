Ünsal Ban Borsa'da manipülasyon soruşturmasında tutuklandı
Borsa İstanbul'a yönelik manipülasyon iddiaları kapsamında gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş tutuklandı.
Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban ile Ünal Ban ve Ahmet Karakaş adliyeye getirilmişti.
Üç şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme heyeti üç ismin de tutuklanmalarına karar verdi.
Kaçak olan Ünsal Ban, Fethiye'de yakalanmıştı.