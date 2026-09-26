Ünü şehir sınırlarını aştı: Almak için yollarını değiştiriyorlar

Düzce’nin İhsaniye köyünde çiftçilik yapan Remzi Yalçın, bölgede yetiştirilen kabağın lezzeti, aroması ve uzun süre saklanabilmesi sayesinde ilgi gördüğünü söyledi. Düzce kabağının ününün kent sınırlarını aştığını belirten Yalçın, gurbetçilerin memleketlerinden ayrılırken yanlarında kabak götürdüğünü anlattı.

Otobandan çıkıp Düzce kabağı almaya geliyorlar

Her bölgenin kendine has tarım ürünleri bulunduğunu dile getiren Yalçın, Düzce’nin özellikle kabak ve karpuzuyla öne çıktığını ifade etti.

Yalçın, "Her yörenin kendine ait özel bir ürünü var. Kiminin üzümü iyi, kiminin şeftalisi iyi, bizim bu yörenin de kabağı ve karpuzu güzel oluyor. Ben çiftçi olarak bundan önce karpuz da yetiştirdim. Bizim bu kabağımız için insanlar diyorlar ki, ‘Düzce kabağını almak için otobandan çıktık’ Adamlar otobandaki rahatlığı terk edip Düzce’den kabak almaya geliyor. Bu gerçekten çok meşhur bir kabak. Bunu yiyen iyi biliyor" dedi.

İstanbul’da Düzce kabağı adıyla satılıyor

Ürünün bilinirliğinin Düzce’nin dışına çıktığına dikkat çeken Yalçın, İstanbul’da bazı satıcıların farklı kabakları bile "Düzce kabağı" adı altında satışa sunduğunu öne sürdü.

Yalçın, "Mesela İstanbul’da satış yapılan kabakların üzerine oradaki esnaflar ‘Düzce kabağı’ yazıp satmaya çalışıyorlar. Meşhur olduğundan dolayı ürününü satmak için bu şekilde şeyler yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Gurbetçiler bagajlarını kabakla dolduruyor

Düzce’de nem oranının yüksek olmasına rağmen bölgede yetiştirilen kabağın dayanıklılığıyla dikkat çektiğini belirten Yalçın, ürünün aromasının da tercih edilmesinde etkili olduğunu söyledi.

Yalçın, "Düzce’nin rutubeti çok yüksek ama ona da dayanıklı ürün olması ile beraber aroması çok güzel oluyor. Çeşitlerimiz var, mesela kara kabak. Tamamen yerli ürünümüzdür, yerli çekirdekler ile üretilen kabaktır. Kabağımızı buradan İngiltere’ye, Almanya’ya, Fransa’ya gönderiyoruz. Gurbetçiler buradan giderken bagajlarına alabildiği kadar kabak alıp götürmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Mart ayına kadar saklanabiliyor

Düzce kabağının uzun süre muhafaza edilebildiğini kaydeden Yalçın, uygun koşullarda saklanan ürünün aylar boyunca tüketilebildiğini belirtti.

Yalçın, "Düzce kabağı çok dayanıklıdır. Bu kabağı aldığınızda ayaza verilmediği takdirde Ocak-Şubat, hatta Mart’a kadar kullanılır. Kabak çeşitleri de vardır. Bal kabağı dediğimiz çeşit beyaz kabaktır. Beyaz kabağın da kendi arasında çeşitleri vardır. Mesela Afyon kabağı vardır. Bu çok büyük oluyor ama yumuşak oluyor. Bizim kendi yöremiz dediğimiz kestane kabağımız var. Bu kabak çok sert olur. Yemesi çok güzel olur. Bizim için en kaliteli ürün, bize sorarsanız odur. Onun küçükleri oluyor ama kuru oluyor" ifadelerini kullandı.

Ata tohumlarından yetiştirilen çeşitler de var

Bölgede ata tohumları kullanılarak yetiştirilen kabak çeşitlerinin de bulunduğunu aktaran Yalçın, muskat kabağının tatlı dışında farklı yiyeceklerin yapımında da değerlendirildiğini anlattı.

Yalçın, "Bir de eskiden kalma ata tohumları ile yapılan kabaklarımız var. Bir de muskat kabakları bulunuyor. Muskat kabağı ile marmelat yapılabilir, reçel yapanlar hatta çorba yapanlar var. Yöre yöre bu işleri yapanlar var. Yemeğini, böreğini yapanlar var. Biz sadece tatlı olarak kullanıyoruz" dedi.