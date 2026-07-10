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Ural Aküzüm: Türkiye, NATO 3.0 döneminin ana aktörü

Türkiye’nin NATO’nun kavşak noktasında yer aldığını belirten DÜNYA Gazetesi Yazarı Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ural Aküzüm, “Ankara Zirvesi ile birlikte Türkiye, güvenliğin askeri, teknolojik, diplomatik ve tarihsel boyutlarını aynı masada birleştirebilen merkez ülkelerden biri haline gelmiştir” dedi.

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Ural Aküzüm: Türkiye, NATO 3.0 döneminin ana aktörü

DÜNYA Gazetesi, Türki­ye’nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Kül­liyesi’nde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Baş­kanları Zirvesi’ni yakından takip etti. Zirve, diplomatik ve askeri sonuçların yanı sıra Türkiye’nin düşünce kuruluşları kapasitesi ve yeni güvenlik mimarisindeki rol üstlenme potansiyeliyle dik­kat çekti. Zirve kapsamında dü­zenlenen düşünce kuruluşları toplantılarına DÜNYA Gazetesi Yazarı ve Bilgi Üniversitesi Öğre­tim Üyesi Ural Aküzüm de katıldı. Ankara Zirvesi’nin Türkiye’nin diplomatik ev sahipliği yanında, trend ve fikir üretme kapasitesi­ni görünür kıldığını belirten Akü­züm, SETA ve İletişim Başkanlı­ğı’nın organize ettiği toplantılarla EDAM, SETA, ORSAM, KADEM gibi Türkiye merkezli düşünce kuruluşlarınca düzenlenen yu­varlak masa toplantılarının öne­mine işaret etti. Aküzüm, “Yeni fikirler, güvenlik akımları, ittifak modelleri ve yeni düşünce mer­kezleri için Ankara önemli bir du­rak oldu” dedi.

Ural Aküzüm: Türkiye, NATO 3.0 döneminin ana aktörü - Resim : 1

Tehditler, savunma mimarisini değiştirdi

DÜNYA’ya özel değerlendir­melerde bulunan Aküzüm, “Av­rupa’nın NATO ile sınavı” başlı­ğı altında şu görüşleri dile getirdi: “Avrupa’nın önündeki temel soru şudur: Avrupa daha Avrupalı bir NATO kurabilir mi? Bu soru, tran­satlantik ittifakı Amerika’dan ko­parmak anlamına gelmez; tersi­ne NATO’yu daha dengeli, daha sorumlu ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına gelir. Da­ha Avrupalı NATO, daha az Ame­rikan NATO değil; NATO içinde daha kabiliyetli, daha dirençli ve daha fazla yük paylaşan Avrupa demektir” dedi. Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz’deki istikrar­sızlık, hibrit tehditler, siber saldı­rılar, göç baskısı, enerji güvenliği ve yıkıcı teknolojilerin güvenlik kavramını kökten değiştirdiğine değinen Aküzüm, “Artık savun­ma sadece tank, uçak, füze ve sı­nır hattı meselesi değildir. Sana­yi kapasitesi, hukuki dayanıklılık, kritik altyapı, kamu güveni, dijital egemenlik, sağlık güvenliği ve si­yasi birlik de savunmanın parça­sıdır” ifadelerini kullandı.

“Avrupa daha fazla sorumluluk almalı”

Türkiye’nin zirveye başarılı bir şekilde ev sahipliği yaptığı­nı dile getiren Aküzüm, “NATO 3.0 döneminin ana aktörlerinden olma kararlılığını gösterdi. Kıta Avrupası daha fazla sorumluluk almak zorunda, Amerika ittifak­ta kalmak zorunda, Türkiye ise bu iki hattın arasında stratejik denge kuran ülke olarak öne çıkı­yor. Ankara Zirvesi’nin kalıcı so­nucu bana göre Türkiye, güvenli­ğin askeri, teknolojik, diploma­tik ve tarihsel boyutlarını aynı masada birleştirebilen merkez ülkelerden biri haline gelmiştir” diye konuştu.

Avrupa’nın üç açığı kapatması şart

“Avrupa’nın kapatması gere­ken üç büyük açık var: kabiliyet açığı, savunma sanayii açığı ve si­yasi irade açığı” diyen Aküzüm, Türkiye bu denklemde durduğu yeri şöyle özetledi: “Türkiye, Av­rupa güvenliğinin sadece kuzey ve batı hattından ibaret olmadı­ğını hatırlatan önemli NATO ül­kesidir. Karadeniz, Kafkasya, Or­ta Doğu, Balkanlar, Doğu Akde­niz ve enerji koridorları birlikte düşünüldüğünde Türkiye NA­TO’nun coğrafi kenarında değil, tam kavşak noktasındadır. Bu ne­denle Türkiye’nin rolü tamamla­yıcı değil, kurucu ve dengeleyici niteliktedir.” Aküzüm, “NATO 3.0 kavramına ilişkin ise, “NATO 1.0, Soğuk Savaş’ın askeri caydırıcılık mimarisiydi. NATO 2.0, Sovyet­ler sonrası dönemde kriz yöneti­mi, genişleme ve terörle mücade­le ekseninde şekillendi. NATO 3.0 ise Birleşmiş Milletler sistemi­nin yönetişim krizleri nedeniyle bıraktığı boşlukta, güvenliği as­keri alanın ötesinde siber güven­lik, biyolojik tehditler, pandemi, virüsler, sağlık güvenliği, nano­teknoloji, yapay zeka, enerji ve tedarik zincirleriyle birlikte ele alan yeni evredir” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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