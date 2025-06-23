Uraloğlu: 5G ihalesi ağustosta ilk sinyal 2026'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 27- 29 Haziran’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğin­de gerçekleştirilecek olan ve açılışı­nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bek­lenen “Küresel Ulaştırma Koridor­ları Forumu”na ilişkin basın top­lantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, son gün­lerde sıkça tartışılan 5G ihalesinin takvimin hakkında bilgi verdi. Ura­loğlu şunları söyledi:

“5G ile ilgili biz operatörlerimizle gerek tek tek gerek topluca da defa­atle konuştuk. Sanayi ve Teknolo­ji Bakanlığımızla, Hazine ve Mali­ye Bakanlığımızla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda çoklu toplantılar da yaptık. Ulaştır­ma ve Altyapı Bakanı olarak benim beklentim elbette daha çok yatırım­dır, çok net yani kamuya daha fazla para alma yerine daha iyi bir altya­pı iletişim altyapısı, 5G imkanı sun­maktır. Bir aksilik olmazsa ağustos ayı içerisinde bunun ihalesini yapa­lım diye düşünüyoruz, 2026 yılı içe­risinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından zi­yade belki yoğun illerin kapsanması ve 4,5G’de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütü­rüz diye düşünüyorum.”

“İran’da 7 tane, Irak’ta da 4 tane uçağımız var”

Türkiye’nin İran’da sivil uçuşlar­da kalan uçağının bulunup bulun­madığı sorusunu Uraloğlu, şöyle ya­nıtladı: “Şu anda bizim bu İran-İs­rail çatışmasında İran’da 7 tane, Irak’ta da 4 tane uçağımız var. Ağır­lıklı olarak Pegasus’un yanlış hatır­lamıyorsam, 7 tane Pegasus’un, 2 ta­ne THY’nin, 1 tane Ajet’in, 1 tane de Tailwind’in uçağı var. Bunları gerek Dışişleri Bakanlığımız, gerekse de Milli İstihbarat Teşkilatımızın ara­cılığıyla takip ediyoruz. O bölgede­ki hava hareketinin ve roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebe­biyle o riski hem ilgili ülkeler hem de biz alamadık işin açıkçası yani belli gün, tam hatırlamamakla bera­ber, 3-4 gün yanlış hatırlamıyorsam orada bütün ekipler kaldı. Şimdi bü­tün ekipleri de bu tarafa aldık.”

“Kalkınma Koridoru Projesi bitti diyebilirim”

İsrail ile İran arasındaki çatışma ve savaş ortamının Kalkınma Yolu Koridoru gibi projeleri akamete uğ­ratıp uğratmayacağının sorulması üzerine Uraloğlu, bu şekildeki çatış­maların bu projelerle ilgili bazı soru işaretlerini beraberinde getirdiğine işaret etti.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kal­kınma Koridoru’nda gelinen nok­tanın, finansman modelinin ve bu anlamdaki ilerlemelerin sorulması üzerine, “Kalkınma Koridoru Pro­jesi aşağı yukarı bitti diyebilirim, yüzde 95’ler seviyesinde. Sadece bi­zim sınıra yakın bölgede biraz detay çalışmalar yapılıyor. Oranın kendi hassasiyetleri var, ondan dolayı. Bu­gün hani proje olarak işin başlama imkanını yakaladığımızı söyleyebi­lirim” ifadelerini kullandı

El-İhbariye TV Türksat 4A uydusu üzerinden yayında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariye TV’nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını bildirdi. Uraloğlu, TÜRKSAT’ın, bugüne kadar Türkiye’nin dijital dönüşümünde, kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ve kriz anlarında kesintisiz haberleşmenin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

Aynı tecrübe ve altyapı gücünü şimdi Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine aktarmaya hazırlandıklarını vurgulayan Uraloğlu, “TÜRKSAT, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak. Suriye ile medya ve iletişim alanında başlattığımız yeni işbirliği sürecinin somut adımlarını atıyoruz. El-İhbariye TV’nin Türksat üzerinden yayına başlaması, bu sürecin önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.