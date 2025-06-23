Uraloğlu: 5G ihalesi ağustosta ilk sinyal 2026'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G ihalesini ağustosta yapmayı düşündüklerini belirterek, “2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki yoğun illerin kapsanması ve 4,5G’de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 27- 29 Haziran’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması beklenen “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu”na ilişkin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, son günlerde sıkça tartışılan 5G ihalesinin takvimin hakkında bilgi verdi. Uraloğlu şunları söyledi:
“5G ile ilgili biz operatörlerimizle gerek tek tek gerek topluca da defaatle konuştuk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın koordinasyonunda çoklu toplantılar da yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak benim beklentim elbette daha çok yatırımdır, çok net yani kamuya daha fazla para alma yerine daha iyi bir altyapı iletişim altyapısı, 5G imkanı sunmaktır. Bir aksilik olmazsa ağustos ayı içerisinde bunun ihalesini yapalım diye düşünüyoruz, 2026 yılı içerisinde ilk sinyali alırız ve ilk etapta bütün ülkenin kapsanmasından ziyade belki yoğun illerin kapsanması ve 4,5G’de olduğu gibi peyderpey bir program dahilinde süreci yürütürüz diye düşünüyorum.”
“İran’da 7 tane, Irak’ta da 4 tane uçağımız var”
Türkiye’nin İran’da sivil uçuşlarda kalan uçağının bulunup bulunmadığı sorusunu Uraloğlu, şöyle yanıtladı: “Şu anda bizim bu İran-İsrail çatışmasında İran’da 7 tane, Irak’ta da 4 tane uçağımız var. Ağırlıklı olarak Pegasus’un yanlış hatırlamıyorsam, 7 tane Pegasus’un, 2 tane THY’nin, 1 tane Ajet’in, 1 tane de Tailwind’in uçağı var. Bunları gerek Dışişleri Bakanlığımız, gerekse de Milli İstihbarat Teşkilatımızın aracılığıyla takip ediyoruz. O bölgedeki hava hareketinin ve roket ve füze hareketinin çok yoğun olması sebebiyle o riski hem ilgili ülkeler hem de biz alamadık işin açıkçası yani belli gün, tam hatırlamamakla beraber, 3-4 gün yanlış hatırlamıyorsam orada bütün ekipler kaldı. Şimdi bütün ekipleri de bu tarafa aldık.”
“Kalkınma Koridoru Projesi bitti diyebilirim”
İsrail ile İran arasındaki çatışma ve savaş ortamının Kalkınma Yolu Koridoru gibi projeleri akamete uğratıp uğratmayacağının sorulması üzerine Uraloğlu, bu şekildeki çatışmaların bu projelerle ilgili bazı soru işaretlerini beraberinde getirdiğine işaret etti.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Koridoru’nda gelinen noktanın, finansman modelinin ve bu anlamdaki ilerlemelerin sorulması üzerine, “Kalkınma Koridoru Projesi aşağı yukarı bitti diyebilirim, yüzde 95’ler seviyesinde. Sadece bizim sınıra yakın bölgede biraz detay çalışmalar yapılıyor. Oranın kendi hassasiyetleri var, ondan dolayı. Bugün hani proje olarak işin başlama imkanını yakaladığımızı söyleyebilirim” ifadelerini kullandı
El-İhbariye TV Türksat 4A uydusu üzerinden yayında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye’nin resmi haber kanalı El-İhbariye TV’nin Türksat 4A uydusu üzerinden yayına başladığını bildirdi. Uraloğlu, TÜRKSAT’ın, bugüne kadar Türkiye’nin dijital dönüşümünde, kamu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında ve kriz anlarında kesintisiz haberleşmenin sağlanmasında stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.
Aynı tecrübe ve altyapı gücünü şimdi Suriye’nin yeniden yapılanma sürecine aktarmaya hazırlandıklarını vurgulayan Uraloğlu, “TÜRKSAT, yayıncılıktan veri güvenliğine, afet iletişiminden kamu dijital hizmetlerine kadar birçok alanda Suriye ile sürdürülebilir projelere imza atacak. Suriye ile medya ve iletişim alanında başlattığımız yeni işbirliği sürecinin somut adımlarını atıyoruz. El-İhbariye TV’nin Türksat üzerinden yayına başlaması, bu sürecin önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.