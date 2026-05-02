Uraloğlu: Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nda fiziki gerçekleşme yüzde 88’e ulaştı

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, projede önemli bir eşiğin aşıldığını ve genel fiziksel gerçekleşmenin yüzde 88 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Projede altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, toplam 20 bin 232 metre uzunluğundaki 7 tünel ile 3 bin 266 metre uzunluğundaki 5 viyadüğün tamamlandığını belirtti.

Otoyolun tamamlanmasıyla ulaşımda önemli kolaylık sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, mevcut devlet yolunda özellikle yaz aylarında 2,5 saate kadar uzayan seyahat süresinin 18 dakikaya düşürüleceğini ifade etti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, otoyolun yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Uraloğlu, projenin Akdeniz güzergahında konfor, güven ve hız açısından önemli katkılar sağlayacağını belirterek, vatandaşlara zaman kazandıracak bir yatırım olduğunu dile getirdi.