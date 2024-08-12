Uraloğlu: Havalimanı sayısını 61'e çıkaracağız

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı havalimanıyla ilgili bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden sonra havayolu yatırımlarının yeni projelerle devam edeceğini söyledi.

Uraloğlu ‘2053 hedeflerimiz kapsamında yapımına devam eden Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanları ile yapımını planladığımız Karaman Havalimanı ile inşallah aktif havalimanları sayılarımızı 61'e çıkartacağız. Yol medeniyettir, yol gelişmedir. Bu vizyona katkı sağlayan hızlı altyapısı oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur" diyerek şöyle konuştu:

Vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlayan, güvenli, ekonomik, konforlu, hızlı bir ulaşım altyapısının oluşturulması Bakanlığımızın temel hedefi olmuştur. Canı gönülden inanıyorum ki son 22 yılda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da daha nice proje ve yatırıma sizinle birlikte inşallah imza atmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projede yanımızda olduğunuz ve desteklediğiniz için zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum.

Yıl sonu hedefi 230 milyon yolcu Uraloğlu yaptığı konuşmada 2023 yılında 214 milyon yolcunun seyahat ettiğini belirterek şu bilgileri verdi:

- 2002'de 34,5 milyon olan iç ve dış hat yolcu sayısı 2023 sonunda 214 milyonu aştı.

- Bu yılın 7 ayında hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının 129 milyonu geçti.

- Yıl sonunda 230 milyon yolcuyu misafir edeceğiz.

- Türk semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçiyor.

- Ayrıca, "dünyada ulaşmadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefinizle hareket ederek ülkemizi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük.

- Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık.

- Eğitim ve çalışmalarına 2022'de başladığımız 'eş zamanlı bağımsız üç paralel pist operasyonları' uygulamasını Avrupa'da ilk defa İstanbul Havalimanı'mızda hayata geçirdiğimizde İstanbul Havalimanı'mızda 3 paralel piste aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını da kazandırmış olacağız. İnşallah 2025 yılında hayata geçireceğimiz bu uygulamayla İstanbul Havalimanı'nın bir daha birinciliği kaptırmayacağına eminiz.

Mimarisi bölgeye özel

Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında Çukurova Uluslararası Havalimanı ile ilgili şu bilgileri verdi:

- Türk bayrağının yeni taşıyıcısı, dünyaya açılan yeni kapımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'mız, ağaç formunda tasarlanan hava kontrol kulesi, Çukurova'nın eşsiz lezzetteki narenciyesinden esinlenen turuncu rengi ve bölgenin simgesi pamuk motifleri ile süslü mimarisiyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirerek, Çukurova bölgesinin yöresel kültürünü de yansıtan ve bölgeye yakışan muhteşem bir eser oldu.

- Yılda 9 milyon kapasiteyle ulaşabilir, en geniş uçakların iniş ve kalkış yapması ile bir havalimanı inşa ettik.

-110 bin metrekare terminal alanı bulunan havalimanının 3 bin 500 metre uzunluğa sahip ve 60 metre gövdeli ana pistine en geniş gövdeli uçaklar da iniş yapabilecek.

- Çukurova Uluslararası Havalimanı, başta Mersin ve Adana ile Osmaniye ve Niğde'ye de olan yakınlığıyla bu şehirlerde yaşayan 5 milyonun üstündeki vatandaşımıza hizmet edecek.

- Bölgemizin ticarete katkı yaparak sosyo ekonomisine katkı sağlayacak.

- Bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına da katkı sağlayacak.

- Bölgemizin üretim, ticaret ve turizm faaliyetlerine büyük katkı yaparak sosyoekonomik yapısının gelişmesine katkı sağlayacak ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi olacaktır.

- Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın inşaatındaki tüm yüklenici firma ve çalışanlara ve ayrıca finansal katkılarından dolayı Ziraat Bankası'na teşekkür ediyorum.