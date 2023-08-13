Uraloğlu, 'İstanbul'un taksi ihtiyacı'nda İBB'yi işaret etti

Türkiye'nin en kalabalık kenti, turistlerin de en çok ziyaret ettiği şehir olan İstanbul'da vatandaşların taksi bulma sorunu devam ediyor. Yıllardır devam eden soruna karşı henüz çözüm bulunmuş değil.

Hürriyet'e konuşan Bakan Uraloğlu, İstanbul’un taksi sorununa yaklaşırken "Bu iş yerel yönetime mi yarar, merkezi hükümete mi yarar" yaklaşımında olmadıklarını ifade etti.

Bakan, "Sorunun çözülmesini istiyoruz. En önemli önceliğimiz vatandaşımızdır. Vatandaşa yarasın yeter" dedi.

Uraloğlu, "İstanbul’a taksi yetmiyor. Sayısının artması gerekiyor. Hükümetin bu konuda zorluk çıkardığı iddiası var" sorusuna şu yanıtı verdi: “İstanbul’da toplu taşımada metrolar devreye girdi. Bu nedenle bazı toplu ulaşım araçları, eski fonksiyonunu kaybetti. Mesela dolmuşlar. Dolmuşların taksiye dönüşmesi kararı alındı. Bu kararı belediyeyle birlikte aldık. Bu dönüşümün bir kısmı gerçekleşti. Yaklaşık bin 700 dolmuş, taksiye dönüştü. 2 bine yakın dolmuşun da taksiye dönüşmesi için izin çıktı. Belediyenin bu süreci bir an önce bitirmesi gerekiyor. Bu süreç bittikten sonra İstanbul’un taksi ihtiyacını saptayıp yeni taksilerin hizmete girmesi sağlanır."