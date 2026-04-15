Uraloğlu ve Fidan'dan Hürmüz açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda toplam 15 tane gemimiz vardı. 3 tanesini çıkardık. Geri kalan 12 geminin 4 tanesinin çıkma talebi yok. Geri kalan 8 gemimizin çıkarma talebini Dışişleri Bakanlığı Koordinesi’nde yürütüyoruz, inşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gemilerin gübenli geçişi için ilgililerle temasların sürdüğünü açıkladı.
Ablukanın ilk 24 saatinde 4 gemi geçiş yaptı
Öte yandan ABD ablukasının ilk 24 saatinde Hürmüz'den Liberya bayraklı kuru yük gemisi Christianna, ABD'nin yaptırım listesindeki petrol tankerleri Rich Starry, Murlikishan ve Panama bayraklı Peace Gulf isimli 4 gemi geçiş yaptı.