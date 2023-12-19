Uraloğlu'ndan Zafer Havalimanı eleştirilerine: Olağanüstü durumlarda bunlar can simidi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kütahya'daki Zafer Havalimanı'nı yılın ilk dokuz ayında 70 bin kişinin kullandığını ancak yolcu garantisinin bu dönem için 1 milyon olduğunu kaydetti. Benzer projeler de garantilerin tutmaması nedeniyle Hazine'den para çıktığı için eleştiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soruları yanıtladı.

Uraloğlu, 'yap-işlet-devret' projelerinin hem bir yapım hem de finansman modeli olduğunu, her ikisinin de bir arada düşünülmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, yapılacak yolun önce maliyetinin, sonra Türkiye'nin kredibilitesinin, sonra da hangi garantiler verilirse o yolun yapılacağının hesaplanacağını belirtti.

Uraloğlu, şöyle konuştu: "Yapım döneminde devletin cebinden para çıkmaz ama işletme döneminde mutlaka garanti vermemiz gerekir. Çünkü bu, yabancı sermaye girişi olduğu için bunu vermediğiniz takdirde böyle bir yatırım alamazsınız. Osmangazi Köprüsü'nün, 426 kilometre otoyolu da kattığımızda 6,9 milyar dolar sadece yapım maliyeti vardır. Bunun finansmanını, 15 yıllık da işletme süresini kattığınız zaman bu yaklaşık 13 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Bizim verdiğimiz garanti ise yaklaşık 12,5 milyar dolar civarındadır. Hesabı bu şekilde yapmamız lazım. Çanakkale Köprüsü yine 101 kilometre otoyolla beraber yapılmıştır. Oradaki yapım maliyeti de 2 milyar 537 milyon avrodur."

'Yarın ihtiyacımız olabilir'

Zafer Havalimanı'yla ilgili eleştirileri de yanıtlayan Uraloğlu, "Bazı olağanüstü durumlarda bunlar can simidi gibidir. Bugün yeterince kullanılmıyor olabilir ama yarın bunlara ihtiyacımız olacaktır. Bu planlamayı doğru yapmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolunun teklif çıkmadığı için 3 defa ertelendiğini ifade eden Uraloğlu, "Şimdi 3 tane teklif geldi. Biz de bu tekliflerden en ekonomik olana ihaleyi yaptık. İhalelerde gerekli rekabet de sağlandı." dedi.