Uraloğlu'nun 'Kanal İstanbul' açıklamasına İBB Başkan Vekili Aslan'dan jet yanıt!

Ulaştırma ve AltYapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız" açıklamasının ardından bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'dan geldi.

"Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara.."

Aslan, sosyal medya hesabından "Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara.. " başlığıyla şu paylaşımı yaptı:

"Kanal İstanbul’un neden olacağı yıkımı daha görünür kılmak için küçük bir çocuğun bile basitçe anlayacağı şekilde @ipaistanbul tarafından hazırlanan sayfamızı herkese ulaştıralım."

Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara..



Kanal İstanbul’un neden olacağı yıkımı daha görünür kılmak için küçük bir çocuğun bile basitçe anlayacağı şekilde @ipaistanbul tarafından hazırlanan https://t.co/andKz2qGCv sayfamızı herkese ulaştıralım.#YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/hOLC4wZvUz — Nuri Aslan (@nuriaslan_tr) May 1, 2025

"Çizimlerle Kanal İstanbul" adlı çalışmada neler anlatılıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın paylaştığı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından hazırlanan "Çizimlerle Kanal İstanbul" adlı çalışmada şunlar anlatılıyor:

* Kanal İstanbul'un maliyeti, içme sularını tuzlandıracak olması,

* Salıdere Barajı'nı yok edecek olması, depremsel etkileri, hava kalitesi ve trafiğe etkisi,

* tarım ve orman alanlarına etkisi,

* Marmara Denizi'ne etkileri, mevcut altyapıya-günlük yaşama etkileri,

* Kanal İstanbul'da kaza riski ve kaza durumunda ortaya çıkacak manzara.