Ürdün'den, Lübnan'a seyahat edecek vatandaşlarına uyarı

Ürdün, İsrail-Lübnan sınırında yükselen gerilim nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a seyahatten kaçınma çağrısı yaptı. Söz konusu bölgede çatışmaların büyümesi endişesi ile yapılan bu çağrı kapsamında, Beyrut'ta bulunan Ürüdünlülere büyükelçiliğe gidip kayıt yaptırmaları söylendi.

Operasyonel planlar

Son dönemde İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların şiddetlenmesi ve İsrail'in son dönemde Lübnan'a yönelik 'büyük bir saldırıya yönelik operasyonel planları onayladığını' açıklamasının ardından bölgede çatışmaların büyümesi endişesi artıyor.

Son olarak ABD, İngiltere, Rusya, Makedonya, Kanada, Kuveyt, İrlanda, Avustralya, Almanya ve Hollanda, vatandaşlarına Lübnan'dan ayrılmayı da içeren seyahat uyarıları yapmıştı.