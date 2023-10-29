"Üreten ve güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz"

Adil Pelister / İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Koordinatör Başkanı

Türk milletinin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verdiği unutulmaz mücadele sonucunda kurulan cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Kurtuluş mücadelesinde canlarını veren tüm kahramanlarımızı ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün önemli kurum ve kuruluşlarımızın çoğunun cumhuriyetten sonra kurulduğunu biliyoruz. Bunlardan biri olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) temelleri de cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla; 4 Mart 1937 tarihinde Canlı Hayvan İhracatçıları Birliği Türk Anonim Şirketi’nin kurulması ile atılıyor. Günümüzde 27 sektör ve 61 ihracatçı birliğini temsil eden, Türkiye ihracatının tek çatı kuruluşu olan TİM, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulduğu 1993 yılından bu yana Türkiye’nin dış ticaretine yön vermek, ihracat politikasını belirlemek, pazar çeşitliliğini geliştirmek ve uluslararası arenada ihracatçıların rekabetini kolaylaştırmak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Türkiye ihracatının yüzde 35’ini İMMİB üyeleri oluşturuyor

TİM’e bağlı 13 genel sekreterlikten biri olan İstanbul Maden ve Metal İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği gerek ihracatçı üye sayısı gerekse ihracat hacmi açısından lider genel sekreterlik konumunda bulunuyor ve hem bölgesine hem de ülke ekonomisine en fazla katkıyı sağlıyor. İMMİB genel sekreterliğine bağlı sektörlerin ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 35’ini oluşturuyor. İMMİB 2023 yılında, ihracat yapan 27 bin 269 üye firması ile Türkiye’nin ihracatçı firmalarının yüzde 28,6’sına sahip. İMMİB’in Marmara’da 24 bin 469, İç Anadolu’da bin 368, Ege’de 972, Karadeniz’de 274, Akdeniz’de 129, Güneydoğu Anadolu’da 59 ve Doğu Anadolu’da ise 18 üye firması bulunuyor. Ayrıca toplamda 74 bin 684 üyeye sahip İMMİB’in üye sayısı en fazla olan bölgesi 64 bin 909 kişi ile Marmara Bölgesi.

Türkiye’nin ihracatı 254 milyar dolara ulaştı

2022 yılında Türkiye’nin ihracatı 254 milyar dolara ulaşırken İMMİB, 72.9 milyar dolar ile ihracata büyük katkı sağladı. 2023 yılının ilk 9 ayını değerlendirdiğimizde ise İMMİB’in 187.4 milyar dolarlık ülke ihracatına 49.5 milyar dolarlık katkısı bulunuyor. Marmara bölgesinde toplam 103.9 milyar dolar ihracat gerçekleşirken bunun yüzde 40,6’sı oranındaki 42.1 milyar doları İMMİB tarafından gerçekleştiriliyor.

İMMİB’in bu yıl ilk dokuz aylık dönemdeki ihracatında Almanya 3.34 milyar dolar ile birinci, ABD 2.42 milyar dolar ile ikinci ve Rusya 2.2 milyar dolar ile üçüncü ülke olarak sıralandı. İMMİB Genel Sekreterliği’ne bağlı olan 6 ihracatçı birliğinden en çok ihracat gerçekleştiren sektörleri ise sırasıyla 14.13 milyar dolar ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, 9.04 milyar dolar ile Elektrik ve Elektronik, 7.03 milyar dolar ile Çelik, 6.03 milyar dolar ile Demir ve Demir Dışı Metaller, 4.62 milyar dolar ile Mücevher ve 2.05 milyar dolar ile Madencilik ürünleri oluşturdu.

İMMİB’in en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 il ise 35.09 milyar dolar ile İstanbul, 4.3 milyar dolar ile Kocaeli, 1.93 milyar dolar ile Ankara, 1.84 milyar dolar ile Manisa, 1.23 milyar dolar ile Bursa oldu.

Orta Vadeli Programda belirtildiği üzere cumhuriyetimizin 100’üncü yılı olan 2023 yılında Türkiye ihracat hedefimiz 255 milyar dolar. Lider genel sekreterlik İMMİB olarak bu hedefe ulaşmak için bizler de ihracatı teşvik edici faaliyetlerde bulunuyoruz. Üreten ve güçlü bir Türkiye için faaliyetlerimize hız kesmeden, hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.