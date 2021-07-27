'Üretici arpa ve saman bulamıyor, hayvanlar kesime gönderiliyor'

Kuraklık nedeniyle yem ve saman fiyatlarındaki sorunun sürdüğü belirtiliyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde hububat üreticileri ve hayvan yetiştiricileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Arpa üretiminde yaşanan verim kaybının ve saman temininde yaşanan sorunların yanında sanayi yeminde de fiyatların besiciyi zora soktuğunu söyleyen CHP’li Gürer, “Arpa için Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 1.750 lira taban fiyatı açıkladı. Ancak bu taban fiyatıyla TMO alım yapamadı. Piyasa 2.500 liraya kadar çıktı. Çözüm olarak ithalata yöneldi 2.400 liraya arpa ithal edildi.” diyerek besicilerin hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını ifade etti.

Hayvancılık yapan bir çiftçi ise, “Özellikle samanda geçen yıllarda 10-11 lira seyrinde olan balya bu yıl 20 lira şu an. Bu sadece kaba yem. Bunu bu şekilde alamadığımız zaman, hayvanları kestirmek zorundayız. Biz bu hayvanları bu yıl kestirirsek diğer yıla hemen hayvan yetişmez. Şehirdeki adam 170 liraya et yer. Geçen yıl samanımız boldu saman ithalatımız yapıldı. Bu yıl saman yok. İthalat da yok.” dedi.