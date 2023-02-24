Üreticiler bölgede kalıcı hijyen için toplanıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından hayatta kalan vatandaşların gıda ve barınmanın yanı sıra acil ihtiyaçları arasında temizlik ve hijyen ürünleri de yer alıyor.

Özellikle dezenfektan, çocuk bezi, kadın pedi, hijyen kağıtları gibi ürünler ihtiyaç listelerinin başında yer alırken, sektör temsilcileri yardımları sürdürülebilir kılmak için bugün toplanıyor. Sektör firmalarının depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım gönderdiğini söyleyen Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Başkanı Ahmet Pura, bireysel yardımları daha organize ve sürdürülebilir yapmak için bugün üreticilerle bir araya geleceklerini açıkladı. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Pura, “Üyelerimizi acil toplantıya davet ettik. Sektör temsilcileri olarak yardımları sürdürülebilir yapalım istiyoruz.

Örneğin 8 tane hastane belirleyelim ya da 9 mahalle... Kolonya, kadın pedi, çocuk bezi, diş macunu, traş kremi ve benzeri ürünleri gönderelim. Önce 1 yıllık sonra 2 yıllık daha sonra belki de 5 yıllık plan ve gerçekçi verilerle bu koordinasyonu yapalım. Oradaki insanlar her ay düzenli olarak bu ürünlerin geleceğini bilsin. Çünkü bu depremin yaraları kısa sürede sarılamayacak. Hepimize düşen sorumluluk var” dedi.

“Karşılayacak kapasitemiz var” Türkiye kozmetik ve temizlik ürünleri pazarında 800’ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere yaklaşık 5 bin firmanın faaliyet gösterdiğini aktaran Ahmet Pura, bu sayının AB ülkeleri toplamından fazla olduğunu kaydetti. “Üretici firmalarımız her türlü ihtiyacı karşılayacak kapasiteye sahip” diyen Pura, hem deprem bölgesinden gelen talebi hem de ihracatı karşılayacak kapasitenin varlığına işaret etti.

Sektörün iç pazar büyüklüğünün 75 milyar liraya ulaştığını açıklayan Pura, pazarın yüzde 37.5 kozmetik ürünleri, yüzde 34.5 temizlik, yüzde 28 hijyenik kağıt grubundan oluştuğunu aktardı. Sektör firmalarının üretim ve yatırım planlarını önceden yaptığını kaydeden Pura, “Onun için de sektör her türlü talebi karşılayabilecek yapıda. Gerekirse de bugün yüzde 75-80 olan kapasite kullanım oranları yüzde 85-90’a çıkarılır"dedi. Sektörün ihracatının 2.5 milyar dolar olduğuna işaret eden Pura, bu yılki hedefi 2.7 milyar dolar olarak açıkladı.

“Dezenfektan girişine izin verilmiyor”

Sektördeki bazı şirketlerin uluslararası yapılanmaları tarafından yapılacak dezenfektan yardımlarına izin verilmediğini ifade eden Ahmet Pura, şunları söyledi: “Dezenfektanlar Halk Sağlığı Kurumu tarafından ruhsata tabi tutuluyor. Yurt dışından önemli yardım göndermek isteyenlerin etiketleri Türkiye’deki standartlara uymadığı için izin verilmiyor. Biz de diyoruz ki ‘dünyanın yardım yapma duygusunu köreltmeyin kapıları açın.’ Toplantıda bunu da gündeme getirip resmi başvuru yapacağız.”