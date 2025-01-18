Urfa'da 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin Valilikten açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'da 5 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü gündeme getirmesinin ardından Şanlıurfa Valiliği'nden bir açıklama geldi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirten Valilik, konuyu yakından takip edildiğini bildirdi.

Valiliğin açıklaması

Valilik tarafından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Harran İlçemize bağlı Oğulcuk Mahallesinde 15 Ocak 2025 günü, rahatsızlanması üzerine ailesi tarafından Harran Devlet Hastanesine getirilen altı yaşındaki M.N.B isimli çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Harran Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tıbbi değerlendirme neticesinde, ölüm olayının sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal adli işlem başlatılmış olup Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi’ne ex olarak getirilen 5 yaşındaki (M.N.B.) kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen haberler, derin bir üzüntü ve endişeyle tarafımızca takip edilmektedir.



Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız… — Şanlıurfa Barosu Başkanlığı (@UrfaBarosu) January 18, 2025

Baro: "Cinsel istismar bulgusuna rastlanmadı"

Konuyla ilgili bir diğer açıklama da Şanlıurfa Barosu'ndan geldi. Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili makamlarla yapılan görüşmeler sonucu şu an için cinsel istismar bulgusuna rastlanmadığı belirtildi:

"2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'ne ex olarak getirilen 5 yaşındaki M.N.B. kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda yer alan haberler tarafımızca derin bir üzüntü ve endişeyle takip edilmektedir. Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız görüşmelerde, şu an için cinsel istismara dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kapsamlı adli incelemeler ve ileri tetkik süreçleri devam etmektedir. Şanlıurfa Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak hukuki sürecin tüm aşamalarını titizlikle takip edeceğiz."

2 gün önce Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi’ne ex olarak getirilen 5 yaşındaki (M.N.B.) kızımızın ölümü ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen haberler, derin bir üzüntü ve endişeyle tarafımızca takip edilmektedir.



Şanlıurfa Barosu olarak soruşturma makamlarıyla yaptığımız… — Şanlıurfa Barosu Başkanlığı (@UrfaBarosu) January 18, 2025

Ne olmuştu?

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Şanlıurfa'da beş yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülüğünü söyleyip, epikriz formu paylaşmıştı.