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Urla açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ege Denizi'nin İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.40'da merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir açıkları olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. 

Deniz yüzeyinin 5,18 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir'in Urla ilçesine 51 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 