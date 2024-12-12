Ursula von der Leyen, Suriye'yi konuşmak üzere Ankara'ya geliyor

Avrupa Birliği Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in gelecek hafta Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ziyaretin Türkiye ile sınırlı kalacağını belirten Pinho, "Bu ziyaret Başkan von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin üzerine gerçekleşiyor. Konular elbette Suriye'deki durum, bölge ve ötesi için ne anlama geldiği ve diğer alakalı konular olacak. Türkiye bu bölgedeki kilit aktörlerden biri" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen'e ziyarette eşlik edecek isimlerle ilgili soruyu da cevaplayan Pinho, von der Leyen'e AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ya da AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da eşlik edip etmeyeceği konusunda henüz bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.