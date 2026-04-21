Ursula von der Leyen'in sözleri sonrası AB'den Türkiye açıklaması

AB Komisyonu Başkan Ursula von der Leyen'in Hamburg'da katıldığı bir etkinlikte Avrupa kıtasının Rus, Türk veya Çin etkisine girmemesi için AB'nin büyümesi gerektiğini söylemesi dikkat çekti.

Leyen'in sözlerine işaret eden AB Komisyonu Başsözcüsü Pinho, NATO üyesi olan Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, aday ülke olarak bulunduğu bölgede ek bir sorumluluğa sahiptir ve bu bölgedeki etkisini göz ardı etmiyoruz" dedi.

"Atıf Batı Balkanlar'aydı"

Bu bağlamda Türkiye'nin komşu bölgelerde harekete geçmesinin beklendiğini belirten Pinho, "Bu örnekte atıf Batı Balkanlar'aydı. Türkiye’nin AB değerleri doğrultusunda hareket etmesi bekleniyor. Başkan'ın Türkiye’ye yaptığı atfın bağlamı buydu" değerlendirmesinde bulundu.

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz.” açıklamasında bulunmuştu.

AB Komisyonu Başkanı ne demişti?

Leyen, Avrupa’nın bugüne kadar Rusya’dan ucuz enerji, Çin’den ucuz iş gücü ve ABD’den güvenlik desteğine dayalı bir model izlediğini, ancak AB’nin artık kendi güvenliğini ve ekonomik gücünü yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Kendimizi tamamen yeniden konumlandırmalıyız. Daha bağımsız olmalıyız” ifadelerini kullandı.

AB içinde karar alma süreçlerine de değinen von der Leyen, özellikle dış politikada oybirliği ilkesinin değiştirilmesi gerektiğini savundu.