Ürün güvenliğine uymayanlara yaptırım geliyor

17 Ocak 2020

ANKARA

Ürün güvenliğine uymayanlara, ürün sorumluluğu tazminatı dahil çeşitli yaptırımlar uygulanmasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle ilgili gazetecilere bilgi veren Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, temel amaçlarının vatandaşın güvenilir ürünlere erişiminin sağlaması olduğunu belirterek, bu yönde önlemler içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını söyledi.



Mehmet Muş, teklif içerisinde ürün sorumluluğu tazminatı getirilmesi, tağşiş yapılan ürünlerin ihracatı ie e-ticarette uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışlarına çeşitli müeyyidelerin yer aldığını kaydetti.



Teklifte özellikle izlenebilirlik ve geri çağırmanın zorunlu hale getirilmesine yönelik unsurların da bulunduğunun altını çizen Muş, "Meclis Başkanlığına ürün güvenliğine ilişkin sunduğumuz kanun teklifiyle amacımız, vatandaşımızın güvenilir ürünlere erişimini sağlamak" ifadelerini kullandı.



Teklifin “Ürün Sorumluluğu Tazminatı” başlıklı 6’ncı maddesine göre, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, ürününün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Tazminat zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıllık süre için geçerli olacak.