Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi
CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, partiden ihraç edildi.
Yasal sürenin tamamlanmasının ardından partinin Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs’ta olağanüstü toplandı. Kurul, yapılan değerlendirme sonucunda Özkan Yalım’ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verdi.
Soruşturma kapsamında tutuklanmıştı
Özkan Yalım, Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
