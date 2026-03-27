Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltına alındı

Uşak, Kocaeli ve Ankara’da gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da aralarında yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçti. Özkan Yalım hakkında kişi ve şirketlerden rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan inceleme doğrultusunda operasyon düzenlendi.

3 ilde operasyon düzenlendi: 11 gözaltı kararı

Üç ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda, Yalım’ın da bulunduğu toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin yapılması için emniyete sevk edildi.

Marmaris Belediyesi'ne de operasyon

Öte yandan Muğla Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Marmaris Belediyesi'nde imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bazı kamu görevlilerinin bu işlemler karşılığında maddi menfaat sağladığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, belediye içinde bazı yöneticilerin belirledikleri personel aracılığıyla usulsüz işlemleri yönlendirdiği ve bu süreçten kazanç elde ettiği öne sürüldü. Marmaris'te de 13 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.