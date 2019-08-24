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Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor.

Uşak'ta ormanlık alanda yangın çıktı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde orman yangını çıktı.

Hasanköy sınırları içindeki Gebelidere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan bir helikopter ile karadan Uşak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler ve çevre ilçelerdeki belediyelerden itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangının yerleşim alanlarına uzak olduğu ancak sık orman arazisi nedeniyle yayılma tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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