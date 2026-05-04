Uşak’ta zincirleme kaza: 4 ölü, 34 yaralı

Uşak’ta çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası can aldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak-İzmir kara yolunun Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizm’e ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek yaralıların durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ile Başhekim Mesut Saka’dan bilgi aldı. Kartal, bazı yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bir aile yok oldu!

Vali Kartal, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün saat 22.20 sıralarında İzmir istikametinde 7 aracın karıştığı bir trafik kazası oldu. 4 vatandaşımızı kaybettik. 34 vatandaşımız yaralı olarak, 20'si Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 14'ü de ilimizdeki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımız arasında biri 1 yaşında, biri de 6 yaşında evladımız var. Anne ve babasıyla beraber vefat etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Öte yandan kazada yaşamını yitirenlerin, 43 AV 545 plakalı cipin sürücüsü Mustafa Özlüer (37), eşi Tuğba Özlüer (35) ile çocukları Nil Özlüer (6) ve Selin Özlüer (1) olduğu bildirildi.