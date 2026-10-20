Üsküdar Belediyesi'nde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçim sonucunda yeni belediye başkanvekili belirlendi. CHP'nin aday göstermediği, Yeni Parti'nin ise katılmadığı seçimde Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Muhammed Emin Sarıoğlu başkanvekilliğine seçildi.
Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini seçmek amacıyla bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmasıyla başlayan süreçte meclis üyeleri üçüncü kez sandık başına gitti.
Başkanvekilinin ölümünün ardından yeniden seçim kararı
Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekilliğine seçilen Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Gültekin'in yaşamını yitirmesi üzerine İstanbul Valiliği'nin çağrısıyla yeni başkanvekilinin belirlenmesi için seçim kararı alınmıştı.
Seçime tek aday katıldı
Oylama öncesinde Yeni Parti seçime katılmayacağını açıklarken, CHP ise aday göstermeme kararı aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Muhammed Emin Sarıoğlu seçime tek aday olarak katıldı.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın ardından Sarıoğlu, belediyenin yeni başkanvekili oldu.