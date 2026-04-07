Üsküdar Belediyesi’ne ruhsat operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon gerçekleştirildi. İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına göre, belediye iştiraki Kent A.Ş. aracılığıyla kurulan bir sistem üzerinden yapı ruhsatı süreçlerinin resmi prosedürlerin dışına çıkarıldığı öne sürüldü. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre, şirket yöneticisinin belediye içinde resmi yetkisi bulunmamasına rağmen aktif rol üstlendiği ve bazı organizasyonlarda “başkan yardımcısı” olarak tanıtıldığı tespit edildi.

Excel tablosu ve renk kodlarıyla süreç takibi

Dosyada yer alan bulgulara göre, ruhsat başvurularının değerlendirilmesinde Excel tabloları üzerinden oluşturulan bir iletişim ağı kullanıldı. Bu tabloda renk kodlarıyla süreçlerin yönlendirildiği, “Mavi” rengin anlaşmaya varılan dosyaları, “kırmızı” rengin işlem yapılmayacak başvuruları, “yeşil” rengin henüz görüşülmeyen dosyaları, “turuncu” rengin ise karar aşamasındaki başvuruları ifade ettiği iddia edildi.

Ruhsat süreçlerinde yetki dışı müdahale iddiası

İddialara göre, yapı ruhsatı vermekle yetkili belediye birimleri yerine Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle temas kuruldu ve süreçlerin talep edilen ödemelere göre şekillendirildiği öne sürüldü. Yetkisi olmayan kişilerin sürece dahil edildiği ve bazı başvuruların bu şekilde yönlendirildiği belirtildi.

Aynı uygulamaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) sürecinde de hayata geçirildiği iddia edildi. Teknik ekiplerin tespit ettiği eksikliklerin yapılan toplantılarda ele alındığı ve müteahhitlerden talep edilen menfaat karşılığında çözüme kavuşturulduğu öne sürüldü.

30 adrese operasyon, 20 gözaltı

Soruşturma çerçevesinde İstanbul’da 19, Yalova’da ise 1 olmak üzere toplam 30 adrese operasyon düzenlendi. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Savcılık, kamu idaresinin güvenilirliğine karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında soruşturmanın titizlikle devam ettiğini açıkladı.