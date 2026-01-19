Üsküdar-Samandıra metrosu hafta sonu kapalı olacak, Üsküdar-Samandıra metrosu neden kapalı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yürütülen uzatma etabı entegrasyon çalışmaları kapsamında hafta sonu seferlerin durdurulacağını duyurdu.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'na eklenen Samandıra Merkez-Sultanbeyli uzatma etabının devreye alınmasıyla Üsküdar ile Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşmesinin hedeflendiği belirtildi.

Pazartesi günü yeniden açılacak

Açıklamada, entegrasyon sürecinde yapılması zorunlu testler nedeniyle hatta geçici işletme düzenlemesine gidileceği ifade edilerek, "23 Ocak Cuma günü saat 00.00 itibarıyla hat geçici olarak işletmeye kapatılacak. 24 Ocak Cumartesi, 25 Ocak Pazar günleri hizmet verilemeyecek ve bu günlerde Gece Metrosu hizmeti sunulamayacak. 26 Ocak Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla hat yeniden işletmeye açılacaktır" denildi.

Metro hattının kapalı olduğu süre boyunca yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergâhta ulaşımın, Gece Metrosu saatlerini de kapsayacak şekilde İETT otobüsleriyle sağlanacağı bildirildi.