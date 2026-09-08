ÜSKÜDAR SEÇİM SONUÇLARI: Üsküdar Belediye başkanı kim oldu, başkanvekili seçimini kim kazandı

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İstanbul 2. İdare Mahkemesinin Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Üsküdar Belediye Meclisi, belediye başkan vekili seçimi için Meclis Birinci Başkanvekili Ali Aral'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP/Yeni Parti Grubu CHP'li Meclis Üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi.

Daha sonra adaylar için gizli oylamaya geçildi.

Birinci turda kullanılan 42 oyda, Çetinkaya 19, Gültekin 21 oy alırken, 2 oy geçersiz sayıldı.

Üsküdar Belediyesi'nde 6 Eylül'de yapılması beklenen başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenmişti.

1. TUR SONUCU

Bu sabah yapılan oylamada CHP ve AK Parti'den 21'er meclis üyesi oy kullandı.

AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy çıktı.

Her iki adaya verilen birer oy geçersiz sayıldı. İtiraz kabul edilmedi.

Dündar Ziya Gültekin 21 oy, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy almış oldu.

Saat 10.36'da ikinci tur kararı alındı. Oylama 10.55'te başladı.

2. TUR SONUCU

AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 20 oy çıktı.

Gerçekleşen iki turda da 31 oy ve üstü sağlanamaması nedeniyle salt çoğunluğun 24 ve üstü olduğu üçüncü tur oylamaya geçildi.

3. TUR SONUCU

3. tur oylama 12.40'ta bitti. Oy sayımına geçildi.

AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e 23 oy, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 19 oy çıktı.

Oylamanın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Vefa Yunus Taylan, Adana Yüreğir'deki seçimi emsal göstererek, tutuklanarak Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın meclis üyesi sayılamayacağını, kalan toplam 45 üyeye bakıldığında da salt çoğunluğun sağlandığı gerekçesiyle 23 oyun seçimi kazanmak için yeterli olduğunu savunarak, Gültekin'in başkan vekilliğinin oylanmasını talep etti.

Bunun üzerine Meclis Birinci Başkanvekili Aral, Danıştay kararına göre hareket edeceğini ve dördüncü tur oylamanın yapılacağını söyledi.

4. TUR SONUCU

Salt çoğunluğun 24 oy ve üstü olduğu 3. turda da yeterli çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle en çok oy alanın başkan vekili seçileceği 4. tur oylamaya geçildi.

AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin'e 22 oy, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'ya 19 oy çıktı.

Gültekin'e çıkan iki oya itiraz edildi.

Dündar Ziya Gültekin Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

Ayrıntılar gelecek

Sinem Dedetaş neden tutuklandı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ve iskân ruhsatlarının verilmesi sırasında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

“Rüşvet”, “irtikap” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme” suçlamaları kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz 2026’da gözaltına alındı; 31 Temmuz’da çıkarıldığı sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.