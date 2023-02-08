Üsküdar Üniversitesi'nden "her ailenin bir afet planı olmalı" uyarısı

Üsküdar Üniversitesi açıklamasına göre, Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketi, deprem öncesinde alınması gereken önlemleri de gündeme getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rüştü Uçan, deprem başta olmak üzere herhangi bir afet durumunda aile bireylerinin paniğe kapılmadan hareket etmelerinin önemini hatırlattı.

Aile Afet Planı'nın, herhangi bir afet durumunda aile bireylerinin paniğe kapılmadan doğru bir şekilde hareket edebilmesi için yapılması gereken plan olduğunu belirten Uçan, “Herhangi bir afet durumunda aile bireylerinin hepsi bir arada olabileceği gibi, yaşam koşulları gereği hepsi ya da bir kısmı bir arada olamayabilir. Bu nedenle herhangi bir afet durumunda aile bireylerinin paniğe kapılmadan doğru bir şekilde hareket edebilmesi için yapılması gereken plandır. Bu plan, bilinçli yaşamın çok önemli bir gereğidir ve aslında hayatın tüm konuları ile ilgili planlı yaşamak mutluluğun en temel şartlarından da birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Uçan, Aile Afet Müdahale Planı'nda bulunması gereken noktalara değinerek, "Bu planda aile bireylerine direkt veya dolaylı olarak ulaşılabilecek il içi-il dışı iletişim bilgileri, ayrı yerlerde bulunuluyorsa en uygun nerede ve nasıl bir araya gelinebileceği, bir araya gelme durumu söz konusu olamayacaksa neler yapılması gerektiği, aile bireylerine ait kişisel bilgiler ve kullanılan iletişim cihazlarının iletişimin daha etkin yapılabilmesi için teknik özelliklerinin yer alması önemlidir." ifadelerini kullandı.

Aile Afet Müdahale Planı'nda iki sorumlunun belirlenmesi gerektiğini de vurgulayan Dr. Rüştü Uçan, şunları kaydetti:

"Planda aynı aile bireylerinde olduğu gibi varsa temizlik görevlisi, bebek bakıcısı, misafir gibi kişilere ait bilgilerin belirtilmesi, sahiplenilmiş evcil hayvanlarla ilgili bilgilerin belirtilmesi, planda birinci sorumlunun zor şartlarda kalması göz önüne alınarak ikinci sorumlunun belirlenerek gerektiğinde aynen birinci sorumlu gibi davranabilmesi için gerekenlerin belirtilmesi sağlanmalıdır.” diye konuştu.

"Planın ağırlıklı olarak 'altın saatler' şeklinde ifade edilen afet sonrası 72 saate göre belirlenmesi gerekiyor"

Uçan, planın ağırlıklı olarak "altın saatler" şeklinde ifade edilen afet sonrası 72 saate göre belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, ev ve iş yeri gibi yaşam alanlarının yapısal ve yapısal olmayan tehlikeler dikkate alınarak en güvenli ve riskli yerlerinin belirlenmesinin öncelikli olması gerektiğine işaret etti.

Yaşam alanlarının krokisinin çizilerek özellikle yaşam üçgeni olabilecek, afet ve acil durum çantası konulabilecek yerlerin, tehlikeli olabilecek yerlerin ve alternatif çıkış ya da kaçış yollarının belirtilmesi gerektiğine dikkati çeken Uçan, "Yaşam alanlarında elektrik, doğalgaz ve su ana vanalarının-şalterlerinin, ilkyardım dolabının, yangın söndürme tüpünün, varsa kimyasal ya da tehlikeli maddelerin, ışıldak gibi malzemelerinin bulunduğu yerlerin krokide belirtilmesi gerekir." yorumunda bulundu.